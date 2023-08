Le mois de juillet le plus chaud de l'histoire

Des incendies incontrôlables en Italie, des zones touristiques en feu en Croatie, des villages calcinés en Tunisie... cet été, la planète brûle, suffoque, y compris dans l'Hexagone. Dans les Alpes-Maritimes, il a fait près de 42 degrés. Aux États-Unis, le thermomètre est monté jusqu'à 56 degrés. Des canicules qui durent, notamment 43 degrés depuis un mois à Phoenix, dans le sud du pays. Le mois de juillet n'est pas encore terminé, mais déjà les experts l'assurent : il est le plus chaud jamais enregistré. Si la moyenne des températures de 1979 à 2000 est d'environ 16 degrés en juillet, celui de l'année 2023 surpasse tous les relevés. "L'ère du réchauffement climatique est révolue, l'ère du bouillonnement climatique commence", a affirmé António Guterres. Pour les experts, ce record de température n'est pas une surprise, et son origine ne fait aucun doute : le gaz à effet de serre. L'autre inquiétude, c'est la température de l'eau. Près de 29 degrés enregistrés dans la Méditerranée, près d'Antibes lundi, des pics jamais atteints auparavant. TF1 | Reportage M. Brossard, S. Plet, C. Ingold