Le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré ?

Ce mois d'octobre serait certainement le mois le plus chaud jamais enregistré. Même s'il n'est pas tout à fait terminé, on est quasiment sûr de cette constatation. En plus, il pourrait y avoir un pic de chaleur à la fin de la semaine. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), par exemple, la température pourrait atteindre les 30 °C vendredi prochain. Or, la moyenne normale est de 18 °C. Pour Besançon (Doubs), le thermomètre pourrait afficher les 25 °C alors que la température normale est de 15 °C. Du côté d'Orléans (Loiret), une température de 24 °C est prévue au lieu de 15 °C. Quand cela va-t-il durer ? Selon Météo-France, ça va continuer au moins pendant la première semaine de novembre, voire peut-être la deuxième semaine. Cependant, il n'y a pas de froid à l'horizon. E. Dhéliat