Le monde de la culture en colère contre le report annoncé par Castex

Jeudi soir, Jean Castex a annoncé les mesures de déconfinement. Pour les salles de spectacles, cinémas et musées, il n'y aura pas de réouverture avant le 7 janvier. Le monde de la culture espérait pourtant pouvoir rouvrir le 15 décembre prochain. Alors au lendemain des annonces, les professionnels sont en colère, ou à défaut, déçus. À Lille (Nord), le jeune comédien Julien Bing n'a pu jouer que six spectacles en douze mois. Ses représentations en décembre sont aujourd'hui reportées en janvier. Le directeur du théâtre "Sébastopol", Guy Marseguerra, lui, est déçu de ce nouveau report d'ouverture, mais ému par la solidarité des spectateurs. La majorité n'a pas réclamé de remboursement. Du côté du cinéma, les programmateurs s'affairent pour modifier en urgence l'agenda. Un casse-tête étant donné qu'un film doit suivre un calendrier précis de sortie en salles, puis à la télévision et enfin en vidéo à la demande pour être rentable. En plus, la période de fêtes est cruciale pour le secteur. Une cinquantaine de films devaient sortir en salles avant le 7 janvier.