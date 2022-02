Le monde du cheval, un secteur qui recrute

Ils ont le goût de la liberté, de la vitesse et le contact privilégié avec les chevaux. Les jeunes de l'École des Courses Hippiques AFASEC de Mont-de-Marsan vont pouvoir en faire leur avenir. C'est une institution privée, mais gratuite, ouverte à tous, cavaliers ou non. Caroline est l'une des professeurs de ces apprentis. "La passion enlève tout le reste. On ne vit que pour ça et du coup la vie a vraiment un sens", dit-elle. Depuis plusieurs années, le monde des courses hippiques connait le plein emploi. Des centaines de postes sont à pourvoir dans les écuries français et à l'étranger. Cela fait quatre ans que Maxime fréquente l'école. C'est sa dernière année en alternance pour devenir jockey. On y compte 120 élèves, et bientôt 130 l'année prochaine, pour devenir cavalier d'entraînement, garçon d'écurie, ou gestionnaire d'entreprise hippique. CAP ou bac pro, la voie est toute tracée, mais il ne faut pas ménager ses efforts. L'an prochain, un nouveau CAP verra le jour dans cette école de course, celui de soigneur. Là aussi, les besoins en main-d'œuvre sont importants. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau