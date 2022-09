Le monde entier lui rend hommage

Devant le Parlement australien, 96 coups de canon, un pour chaque année de vie de la reine, et des drapeaux en berne sur le Harbour Bridge de Sydney. L'Australie, comme tous les pays du Commonwealth, pleure aussi Sa Majesté. À Auckland (Nouvelle-Zélande), un hakka et des mots sur des recueils de condoléances dans les églises du pays... autant d'hommages à celle qui régnait sur 147 millions de sujets à travers le monde. L'Empire State Building de New York, ou encore le Christ rédempteur de Rio, ont été mis aux couleurs de la reine et du Royaume-Uni. L'émotion est mondiale et partagée par de nombreux chefs d'État. Une minute de silence au Conseil de sécurité des Nations unies, le recueillement aussi dans les rues de Tokyo, ou de Hong Kong. Partout, les mêmes Unes de presse à Nairobi ou à Pékin. Sur les terrains de football, les supporteurs britanniques ont eux aussi rendu hommage à la reine. Le silence d'abord, et puis un "God Save the Queen" qu'ils ont chanté une dernière fois, un peu plus fort que d'habitude. TF1 | Reportage T. Coiffier, L. Renault