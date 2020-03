Le monde entier prend des mesures contre le coronavirus

La Chine, l'Italie, la France et l'Espagne font partie des pays les plus touchés par le coronavirus. Pour éviter la propagation de la maladie, la Belgique entre à son tour en confinement généralisé ce mercredi à midi tandis que dans les hôpitaux en Italie, les médecins épuisés continuent de faire le tri entre les patients. De l'autre côté de l'Atlantique, les habitants profitent du beau temps en Floride, alors que la ville de San Francisco se trouve confinée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.