Le monde miniature de Geneviève

Dans le monde de Geneviève Maître, tout est petit, précis et minutieux. Un voyage au pays du détail dans des répliques de boutiques chargées de souvenirs. Sa passion, fabriquer des scènes de la vie quotidienne à l'échelle 1/12. Entre ses mains, ce panier mesure pas plus de trois centimètres. Et à 70 ans, cette créatrice de décors miniatures ne manque pas d'imagination. Chez elle, rien ne se perd et tout se transforme. Les vieux bijoux deviennent des lampadaires et les boîtes d'œufs un jardin d'hiver. En hiver, dans sa maison du Poitou, cartons, colles et pastels, envahissent régulièrement la cuisine. Sa prochaine création, une véranda dont elle ignore encore le décor. À chaque exposition de ses miniatures, son souci du détail séduit le public. Sa plus grande fierté à ce jour, un bar des années 1900, repère des peintres impressionnistes. Chaque scène comme celle-ci nécessite des dizaines d'heures de travail. Malgré de nombreuses propositions, cette passionnée refuse pour l'instant de vendre ses créations. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Madronet, P. Schély