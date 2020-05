Inde, Danemark, Portugal... : comment le monde se déconfine-t-il ?

L'Europe lève ses restrictions petit à petit. Au Danemark, c'est au tour des douze et quinze ans de reprendre le chemin de l'école ce lundi, alors que les plus jeunes étaient revenus dès la mi-avril. En Grèce, l'acropole d'Athènes rouvre au public et les portes des églises laissent enfin passer les fidèles. Au Portugal, l'abandon du confinement sur les plages est progressif. La baignade est autorisée à condition de respecter quelques règles. L'Inde, de son côté, prolonge le confinement jusqu'à fin mai.