Le Mondial La Marseillaise à pétanque attire les foules

On tire, on pointe sous le soleil, pas de doute, c'est le mondial de la pétanque à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le plus grand concours au parc Borély, c'est une fierté assumée. Ici, chacun a sa technique. "Savoir perdre pour savoir gagner, déjà c'est la première chose, après... s'appliquer et parler", explique un bouliste. Certains ont d'ailleurs fait du chemin pour se frotter aux meilleurs boulistes. La Marseillaise réunit 13 000 joueurs sur cinq jours. Une compétition mixte avec enfants, amateurs et professionnels. "C'est la seule compétition sportive au monde qui permet aux joueurs du dimanche de tomber de manière complètement aléatoire contre un champion du monde", explique Pierre Guille, président délégué du Mondial La Marseillaise à pétanque. Pour les meilleurs, l'événement dure jusqu'à mercredi. Les autres ont déjà posé les boules avant la revanche l'année prochaine.