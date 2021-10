Le Mont Blanc a perdu 91 cm en quatre ans

On les croit immobiles, mais souvent, leur taille oscille... même les sommets les plus grands, même le Mont Blanc. "4 810", "4 808", "4 807", estiment ceux que nous avons croisés. Mais selon le géomètre-expert Jean des Garets, il mesurait 4 807 m et 81 cm le 17 septembre dernier. C’est presque un mètre de moins qu’il y a quatre ans. Pour recueillir ces données, dix cordées, soit 27 personnes parmi lesquelles bon nombre de géomètres-experts, ont tenté l’ascension du plus haut sommet de l’Europe. Et ce, après un entraînement minutieux indispensable et un effort loin d’être anodin. Une antenne recueille des signaux satellites différents durant environ 30 minutes, et la mesure se fait de façon électronique. En conclusion, le Mont Blanc a donc perdu 91 cm depuis 2017. D’abord à cause du vent et des précipitations. Mais il y a aussi le fait que toute la haute montagne se réchauffe, d’après le glaciologue Luc Moreau. "Il y a des écoulements de parois. La glace fond en haute montagne... le permafrost", rajoute-t-il. Et cela a des conséquences pour les alpinistes et les guides.