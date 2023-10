Le mont Blanc a perdu plus de deux mètres !

Le mont Blanc est toujours le plus haut sommet d'Europe. Mais si sa beauté demeure, sa grandeur, elle, s'amenuise. Sa taille est passée à 4 805,59 mètres, soit une perte de 2,22 mètres par rapport à 2021. Alors, dans les rues de Chamonix (Haut-Savoie) ce jeudi matin, les promeneurs se montrent fatalistes. Prenons du recul un instant. Depuis quinze ans, le mont Blanc perd de l'altitude quasiment à chaque mesure officielle effectuée à l'automne. Son sommet culmine désormais cinq mètres plus bas qu'en 2011. Pour le constater, une cordée de 22 personnes a dû traverser des zones de danger, comme le couloir du Goûter. Ici, la récurrence des éboulements augmente à mesure que le réchauffement climatique se manifeste. Une fois en haut, c'est grâce au GPS que la mesure du mont Blanc se fait. Il suffit ensuite de quelques secondes pour obtenir la mesure. Résultat : 2,22 mètres de moins et une perte de masse glacière. A cette altitude, il n'est pas encore question de fonte régulière. Mais la neige et la glace ne se sont pas renouvelées faute de précipitations. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Véron