Le Mont Canigou, le repère des Pyrénées-Orientales

Où que l’on soit dans les Pyrénées-Orientales, le Mont Canigou se détache et surgit de la plaine. L’une des plus belles vues, c’est au bord du lac de Vinça. Cet émerveillement, on le partage avec tous les Catalans. Plus qu’une fierté, on a ici un attachement viscéral à cette montagne sacrée. Cette montagne mythique, qu’un dieu aurait créé de son doigt, fascine tout autant par ses légendes. On peut y croiser un dragon ou une créature mi-homme mi-ours ou d’autres êtres fantastiques. "Il y avait les fées qui vivaient dans les montagnes", raconte Monique Surjus, conteuse. Un phare et un repère, Olivier Gelly, créateur d’espadrille a choisit ses locaux pour pouvoir le contempler chaque jour. Inspiré par ce modèle, il fabrique des vêtements et des accessoires à l’effigie du Canigou, plébiscités aussi bien par les adolescents que par les plus de 70 ans. Impossible de se lasser de ce décor grandiose aux couleurs toujours changeantes suivant les saisons. Une montagne à la fois mystérieuse et enchanteresse. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia