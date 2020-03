Le Mont-Saint-Michel à l'arrêt

Le Mont-Saint-Michel (Manche) n'a jamais été aussi calme. Sur place, on ne voit aucune navette circuler. Seuls les mouettes viennent troubler la quiétude de ce lieu incontournable. Néanmoins, certaines personnes continuent de travailler tout en profitant de cette tranquillité.