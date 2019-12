Le Mont-Saint-Michel, dans un conflit de gestion entre le gouvernement et les collectivités

Le fonctionnement du Mont-Saint-Michel semble embrumé. Dès le 1er janvier 2020, le site doit devenir un établissement public à caractère industriel et commercial. Si l'Etat va augmenter ses subventions, de son côté, les collectivités territoriales doivent également fournir le même effort. Une décision qui est "tout simplement une erreur d'interprétation", selon le sénateur de la Manche, Philippe Bas. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.