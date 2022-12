Le mont Ventoux sous vingt centimètres de neige

Juan Chacon, restaurateur au "chalet Reynard", situé tout en haut du mont Ventoux (Vaucluse) doit faire un peu de sport ce mardi matin pour préparer sa terrasse. "Pour nous, c'est le départ de la saison d'hiver", explique-t-il. En une nuit, la neige a tout recouvert. "Là, il y a un bon 20 ou 25 centimètres. La semaine dernière en était en t-shirt sur la terrasse, et là, on va ressortir les chocolats chauds et les crêpes", explique un habitant. Le mont Ventoux, encore caché derrière un nuage blanc, s'habille aux couleurs de l'hiver pour le bonheur des locaux. "C'est magnifique. En plus, un temps comme ça, c'est très beau. Franchement, c'est un rêve", nous confie un autre Beaumonais. Les paysages ont été transformés en une nuit. Sébastien ne se lasse pas de ces variations. "Le Ventoux c'est différent, on va dire, à chaque saison", confie-t-il. La neige devrait tomber jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le géant de Provence sera tout en blanc pour les fêtes de fin d'année. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar