Le Morvan au fil de l’eau

Didier Cornaille, écrivain et auteur du livre intitulé "les bois de discorde" est prévenant. On le croit sur parole, car cette rivière, la Cure, fait son nid tout près de chez lui. D'après lui, dans le temps, cette rivière transportait essentiellement le bois du Morvan. Comme la Cure coule vers le nord, c’est dans cette direction qu’elle traverse le lac des Settons. Cette dernière est une étendue d’eau de plus de 300 hectares, idéale pour observer les oiseaux hors saisons. Les eaux vives de la Cure sont rejointes par Les Settons, par un petit affluent du lac, dans l’un des sites naturelles les plus prisés de Bourgogne. À Arcy-sur-Cure (Yonne), il y a plusieurs centaines de milliers d’années, la rivière a dévoré la pierre et a créé une grotte. En 1990, la famille de François De La Varende, copropriétaire des Grottes d’Arcy-sur-Cure, fait nettoyer ces grottes et ont découvert que la Cure n’était pas la seule à avoir pénétré ces roches. Il y a 28 000 ans, des hommes y sont venus aussi pour y dessiner et se raconter. TF1 | Reportage S. Millanvoye, X. Boucher