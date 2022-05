Le moulin à papier de Saint-Léonard-de-Noblat

Près de la rivière, son emplacement ne doit rien au hasard. Au moulin du Got, l'eau fut un élément central pendant des siècles. Et de ces bâtiments jaillissent chaque jour encore deux des plus belles inventions de l'homme. Celle du papier commence ici au sous-sol avec ces deux grandes meules pour broyer la matière première. Tout comme cette machine, une grande cuve remplie d'eau dans laquelle est plongée un mélange de lin, chanvre et coton. Les fibres déchiquetées par un cylindre permettent d'obtenir une pâte à papier. La fabrication est restée la même depuis le XIXe siècle grâce à une association de passionnés. Avec l'aide d'anciens papetiers, le moulin a pu rouvrir ses portes il y a quelques années et préserver un savoir-faire comme avec cette machine, la dernière de ce type dans l'Hexagone à produire du papier. Mais il y a encore plus étonnant, la composition de certaines pâtes à partir de papiers recyclés, et même de légumes. Des fibres et de l'eau, le reste est immuable. On n'a pas besoin de machine pour les petites quantités. Tout repose sur la maîtrise du geste. TF1 | Reportage C. Parédès, H. Lévêque