"Incroyable" : le Moulin Rouge a perdu ses ailes

C'est l'un des monument des plus emblématiques de Paris. Le voir sans ses ailes a de quoi faire s'arrêter et commenter... même les Parisiens généralement pressés. "C'est incroyable de voir le Moulin Rouge sans les ailes", s'exclame une touriste. L'incident fait réagir jusqu'au bout du monde. Ces journalistes d'une chaîne privée japonaise sont en plein travail, mais les touristes français ne sont pas en reste. Sur la vidéosurveillance que nous avons pu regarder, on voit les ailes tomber toutes seules. La direction exclut un acte malveillant et évoque un problème technique inexpliqué. Lors de la chute à 1h50 de ce jeudi matin, il y avait encore du monde dans le quartier, mais personne ne se trouvait sous le moulin. Celui-ci sera réparé prochainement, et à l'intérieur, les spectacles continuent dès ce soir. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Gorgibus, S. Houllier