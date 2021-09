Le Moulin Rouge rouvre ses portes après 18 mois de fermeture

Un an et demi que les ailes du Moulin Rouge ne s'étaient pas illuminées et n'avaient pas tourné. C'est reparti ! Les visages rayonnent, une joie pure. Ce moment était tant attendu. " C'est tellement émouvant. Ça m'a mis les larmes aux yeux", confie Ophélia Brett, danseuse. Voilà trois mois que les 80 artistes ont repris un entrainement intensif dans ce studio, jadis la scène de Mistinguett. Il a fallu réhabituer les corps sans les brusquer. Renouer avec les gestes, les équilibres justes surtout avec la robe de french cancan, l'une des plus lourdes avec ses superpositions de tissus et de froufrous. Pour retrouver la splendeur de ces costumes, la fine fleur des artisans français s'est, elle aussi, donnée corps et âme. En effet, pendant le confinement, les costumes se sont abimés, détendus. "Ce que j'aime le plus en tant qu'habilleuse c'est la relation qu'on peut avoir avec les danseurs. Il y a quelquefois des confidences qui peuvent se faire", lance Manuela Burlot. Sur scène, ce sont une douzaine de changement de costumes, un festival de couleurs, d'exotisme, de rêve, partagés autant par les artistes que les spectateurs.