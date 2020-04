Le mouvement "Bouge Ton Coq" vient en aide aux commerçants

En ce moment, de nombreux commerçants et artisans se retrouvent sans emploi alors qu'ils doivent payer des charges. Charles-Edouard, l'unique restaurateur d'Heilles (Oise), en fait partie. Pour l'aider, la commune a annulé le loyer qu'il doit verser à la collectivité. En parallèle, il a trouvé un soutien supplémentaire. Grâce à la souscription lancée par le mouvement "Bouge Ton Coq" et l'Association des Maires Ruraux de France, il recevra 2 000 euros.