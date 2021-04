Le musée des vieux métiers d'Argol prépare sa réouverture

C'est l'effervescence au Musée vivant des vieux métiers. Ici, on présente les métiers d'antan sous forme d'ateliers et avec les annonces de jeudi soir, les bénévoles sont au taquet. Il faut tout préparer pour la réouverture le 15 mai y compris le balisage pour les mesures barrières. Pour sa part, Marie-Alice reprend ses marques sur la baratte à beurre. En coulisses, les costumes rangés pour l'hiver retrouvent leur mannequin. "C'est un travail qu'on a du plaisir à faire ensemble. Avec cette perspective de réouverture le 15 mai, ça nous booste vraiment", affirme une bénévole. Du plaisir, Pierrick, le tourneur sur bois, lui aussi, en prend en transmettant son savoir à cette nouvelle recrue. "Ça nous permet aussi de voir les gens qu'on n'a pas vu l'année dernière", dit-il. Joann retrouve son enclume tandis que Jean-Claude, le sabotier, remet ses vieilles machines en route. A côté, son paroir a aussi besoin d'être affuté. Le temps de finir le tournage, le premier beurre de la saison est prêt. De quoi fêter dignement les beaux jours et la réouverture à venir.