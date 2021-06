Le mystère de la fosse Dionne à Tonnerre

En plein cœur de la ville de Tonnerre (Yonne) se cache un lieu entouré chargé de mystères : la Fosse Dionne. C'est un œil ouvert sur les profondeurs de la Terre et une source hypnotisante qui attire des milliers de touristes chaque année. Savoir d'où vient cette eau, c'est ce qui motive Pierre-Eric Deseigne, spécialiste de la plongée souterraine. "Cette espèce de petit corridor qui ouvre vers un autre monde. La Fosse Dionne, c'est un lieu magique", lance-t-il. Ce professionnel a obtenu l'autorisation exceptionnelle de poursuivre l'exploration suspendue depuis 1996. À l'époque, un troisième spéléologue venait de perdre la vie dans ces galeries. Aujourd'hui, la plongée est plus sûre et tout est filmé. La Fosse Dionne livre au fur et à mesure tous ses secrets, même les plus petits comme les objets retrouvés. Pour le moment, Pierre-Eric a exploré plus de 350 mètres de galerie souterraine, jusqu'à une profondeur de 80 mètres. Jamais personne n'était allée aussi loin, pourtant, la fosse garde encore le secret de ses origines.