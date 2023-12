Le mystère de la valise rouge

Dans une médiathèque de village, Romain a rendez-vous avec son passé. Voilà 20 ans qu'une petite valise avait disparu, elle contient pourtant des photos de mariage, de baptême et de réunion de famille. Tout a commencé en 2000, dans le bourg du Sourn (Morbihan). Quand le maire et la municipalité rachètent ce corps de ferme. La valise se trouvait dans un buffet, et l'ancien maire Jean-Luc Oliviero a trouvé à l'intérieur plus de 160 clichés. Il a décidé de la garder parce qu'elle l'intriguait. Pendant des années, elle reste dans un placard. Mais en 2017, la valise rouge croise le chemin de Gérard Le Gallic, un habitant passionné de généalogie. Personne au village ne reconnaît les visages. Gérard Le Gallic distingue quelques paysages normands. Il fait appel à un journal local pour lancer un appel à témoin. Une lectrice reconnaît un visage. Un nom, c'est tout ce qu'il lui fallait. Après des mois de recherche, il retrouve l'un des descendants : Romain. "Je ne sais pas si moi, j'aurai eu le courage de faire ce qu'il a fait. Je le remercie énormément", confie Romain. L'aventure se poursuit maintenant pour Romain qui va tenter de retrouver les visages de ses ancêtres qu'il ne connaît pas. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec