Le mystère des ballots de cocaïne sur les plages

À Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime), les promeneurs retrouvent le sable et les pêcheurs leurs habitudes. La plage a été rouverte, mais la livraison de cocaïne par la mer ces derniers jours marque encore tous les habitants. Depuis samedi sur cette plage, 22 kilos de cocaïne ont été retrouvés, soit une valeur marchande d'environ 400 000 euros. Mercredi, les gendarmes ont ramassé sous les algues plusieurs paquets blancs. En attendant les résultats d'analyse, dans ce village de 1 800 habitants, l’événement surprend et nourrit les discussions. Dans sa boulangerie, Gérard Jaunet, lui, espère que la plage va continuer d'attirer les touristes. Toute la journée, les gendarmes vont poursuivre leurs recherches. Au grès des marais, de nouveaux paquets pourraient encore s'échouer. En mars dernier, plus de deux tonnes de cocaïne avaient été découverts sur les plages de la Manche. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby