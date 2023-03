Le mystère des cratères bretons

Au milieu de cette lande calcinée, d'étranges cratères qu’on avait presque oubliés. Ils sont à nouveau visibles depuis les incendies de l’été dernier. Mais quelle est leur origine ? Cela reste un grand mystère. Les flammes, qui ont ravagé les Monts d'Arrée en juillet dernier, ont mis à nu ces dix cratères auparavant enfouis sous la végétation. Ils sont maintenant accessibles à pied et attirent la curiosité. Mais retrouver leurs traces prend vite des allures de chasse au trésor. La découverte intrigue surtout ici au cœur de ces landes bien connues des Bretons. Alors pour tenter de résoudre l’énigme, Bernard et son frère ont tout prévu : jumelle autour du cou, carte, sans oublier le mètre. Et tout est parti d'une carte de 1950 retrouvée par Jean-Noël Ballot. Les trous y sont déjà visibles. Pour lui aucun doute, il s’agirait de bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Si cette hypothèse semble la plus probable, la piste des légendes bretonnes n’est toujours pas écartée. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, J. Denniel