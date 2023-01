Le mystère des sardines échouées

Difficile de se frayer un chemin sur plus de trois kilomètres de plage ce mercredi matin. Des sardines échouées par milliers. Un triste spectacle pour Philippe. "C'est un désastre parce que ce que c'est quand même un amas énorme de poisson", témoigne-t-il. En tout cas, pour l'instant, les sardines font le régal des mouettes. Mais d'où peuvent bien venir ces milliers de poissons ? Impossible à dire pour le moment. Alors à chacun son hypothèse. Il pourrait également s'agir d'un phénomène naturel lié aux coups de vent qui se sont succédé ces derniers jours en Bretagne. Peu importe la raison, les autorités appellent à ne pas les ramasser. "Je ne risquerai pas à les manger. Je ne sais pas de quoi ils sont morts", confie un promeneur. Des analyses seront menées dans les prochaines heures pour expliquer la cause exacte de cet étrange échouage. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher