Le mystère du ballon espion

Quand un Américain a tourné son téléphone pour observer un point lumineux dans le ciel, il est loin d'imaginer qu'il filme ce qui est présenté par ses compatriotes comme un ballon espion chinois. Depuis la diffusion de vidéos et de photos sur les réseaux sociaux, cette découverte fait la une des médias. L'appareil a été repéré au-dessus de l'Etat du Montana où sont basés de nombreux sites stratégiques militaires. Le ballon est capable de voler à 40 km d'altitude. C'est quatre fois plus haut que les avions commerciaux. Il est grand comme trois bus. Une taille qui ne le rend pas très discret. Une stratégie assumée, selon le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN. "Les Chinois savent que le ballon est visible donc il y a effectivement un message destiné aux Américains". À la demande du président Joe Biden, l'armée a examiné la possibilité d'abattre le ballon. Mais cette hypothèse a été écartée. Les débris pourraient causer de nombreux dégâts au sol. De leur côté, les Chinois appellent "à ne pas monter les choses en épingle" et disent "vérifier ces informations". TF1 | Reportage J. Cressens, C. Emeriau