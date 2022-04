Le mystérieux sarcophage de Notre-Dame

Derrière la résille et du grillage du chantier, Notre-Dame dévoile une part d’elle-même. Un peu comme si les grandes heures de l’histoire de l’Hexagone qu’elle a vécues ne lui suffisaient pas. Comme si elle avait envie de puiser au plus profond de sa mémoire pour raconter d’autres histoires. Tout autour dans la forêt d'échafaudages, où les préparatifs de la reconstruction se poursuivent, le sous-sol de la cathédrale réserve une surprise. Une présence, un visage sculpté il y a 800 ans qui se réveille et semble vouloir parler. Ce sont les débris d’un jubé, c’est-à-dire un portail orné de statues qui séparait au Moyen Âge, les prêtres dans le cœur des fidèles dans la nef. Les vestiges 400 morceaux au total pesant jusqu’à 400 kg, sont enlevés. On a retrouvé également sous le dallage plusieurs sépultures, et un sarcophage de plomb à l’intérieur. Probablement celui d’un chanoine. Il est escorté par les archéologues, le chanoine sort en grande pompe. Il sera ausculté et racontera peut-être d’autres histoires ignorées. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon