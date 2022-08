Le mythe Marilyn toujours présent

Une silhouette, un blond platine, des yeux rieurs ... font d'elle une icône. Elle fait chavirer les hommes et forcent l'admiration des femmes. Cette scène d'anthologie au-dessus d'une bouche de métro propulse Marilyn Monroe au rang de "sex-symbole". Et cinq ans plus tard, le film "Certains l'aiment chaud" triomphe. Aujourd'hui, elle est encore imitée dans les spectacles. Une comédienne en répétition aime souligner l'humour de la star en toute circonstance. Derrière la joie de vivre affichée en permanence, Marilyn connaît la souffrance. Née sous le nom de Norma Jeane, son père ne l'a jamais reconnue. Ses trois mariages se soldent par des divorces, et sa liaison avec Yves Montand a fait scandale. En 1962, son hommage au président Kennedy nourrit des rumeurs de relations secrètes. Trois mois plus tard, au faîte de sa gloire à 36 ans, Marilyn est retrouvée morte dans sa maison californienne. Suicide ou assassinat, la question reste sans réponse. La star devient une légende. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Buisine, S. Jou