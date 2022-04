Le N°1 mondial du cochonnet est jurassien !

Elles se faufilent partout. Dans chaque recoin de la tournerie, il y a de petites boules colorées. Chaque année, un million de cochonnets sortent du village de Jeurre, au pied des montagnes jurassiennes. Jean-Yves Monneret est le dernier fabricant français de ces billes indispensables à la pétanque. Il y a quelques machines et l'œil aiguisé des tourneurs pour obtenir une sphère parfaite, car le buis des forêts voisines est un bois complexe. Le buis vient des forêts voisines et il prend son temps avant de devenir des cochonnets. Un demi-siècle de croissance pour atteindre la taille nécessaire. Avec plus de 60% de chute, il faut adapter chaque coupe. Alors, Pauline vérifie, elle aussi, chaque pièce et sélectionne ceux qui seront vernis ou laqués. C'est un travail artisanal. La concession à la technologie, c'est la gravure laser sur-mesure. Pour les grandes marques ou petits clubs, ces cochonnets jurassiens rejoindront les terrains de pétanque du monde entier, le temps d'une partie de boule entre amis ou entre collègues. TF1 | Reportage E. Payro, L. Lassalle