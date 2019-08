Le nettoyage des plages, une tâche journalière nécessaire

Dès l'aube, les saisonniers s'activent pour nettoyer les plages. En effet, avec tous les déchets que les vacanciers laissent derrière eux, ce nettoyage est primordial pour la tenue de la propreté. À Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique par exemple, la commune consacre 20 000 euros pour ce travail. Ce dernier se fait quand même de manière raisonnée pour protéger la faune et la flore sur les rives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.