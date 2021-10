Le nom d'un village trop long pour entrer sur la carte d’identité

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, au scrabble, ce nom rapporte gros mais avec l'administration, cela devient plus compliqué. Camille a voulu renouveler sa carte d'identité, mais surprise, on lui a répondu que sa commune ne rentrait pas. Ils sont six dans ce cas. Solution provisoire : raccourcir le nom du village. La nouvelle carte d'identité est plus petite, un peu comme une carte bleue. Un format censé être plus pratique dans les démarches quotidiennes. Mais à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, c'est tout l'inverse. Sur les nouvelles cartes, c'est toute la fin qui est raillée, comme oubliée. Un nom encombrant, une commerçante le reconnaît. Comme sur les cartes, il est très souvent amputé. Mais soyez rassuré, le problème ne va pas durer. Des solutions sont annoncées pour la fin de l'année 2021. A ce moment-là, les personnes titulaires d'une carte provisoire pourront la faire transformer en carte définitive en y intégrant le nom complet de la commune de résidence.