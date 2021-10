Le nombre de permis de chasse explose en Meurthe-et-Moselle

À seize ans, cet adolescent ne passe pas ses week-ends à faire la grasse matinée. Ce jeune chasseur se réveille à l'aube pour traquer le gibier. À quelques centaines de mètres plus loin, son frère de 18 ans, lui aussi, vient d'avoir le permis de chasse, encouragé par des aides financières locales. Pas de redevance pour la première année en Meurthe-et-Moselle. Un coup de pouce pour attirer plus de nouveaux chasseurs. La fédération de Meurthe-et-Moselle a même lancé une opération de séduction. Résultat : inscription complète jusqu'en 2022, avec des profils d'élèves plus variés. Le nombre de femmes, par exemple, augmente timidement. Parmi elle, Martine tente l'expérience. "C'est pour pouvoir aller dans la nature. Je vais essayer et on verra bien", confie-t-elle. "On voit de plus en plus un phénomène non-générationnel, donc, on a des personnes qui ont entendu parler de la chasse par les réseaux sociaux et les médias", explique Fabien Dasque, responsable au service technique de la FDC 54. En Meurthe-et-Moselle, le permis de chasse a augmenté de 75% cette année.