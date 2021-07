Le Nord-Ouest américain toujours sous un dôme de chaleur

Mobilisation générale dans l'Ouest américain. Les rotations permanentes des bombardiers d'eau n'y font pas grand-chose. La Californie est ravagée par les incendies. La campagne est méconnaissable et toutes les habitations ont dû être évacuées. Même si 9 000 pompiers sont mobilisés dans l'Ouest des Etats-Unis, certains habitants se préparent, avec les moyens du bord, à l'arrivée des flammes : "on est inquiet, le vent se lève et l'incendie est de plus en plus proche. Donc oui, on est sur nos gardes". La cause de ces incendies : un dôme de chaleur historique avec plus de 45 °C sur tout l'Ouest du continent. Du Canada aux Etats-Unis, les feux se multiplient sur plus de 2 000 kilomètres sur la côte. Du jamais-vu depuis 1940. Jeudi, le village canadien de Lytton a été presque entièrement détruit par les flammes. Les habitants ont eu un quart d'heure pour évacuer. La température sur place a frôlé les 50 °C et le thermomètre ne devrait descendre qu'à partir de dimanche prochain selon les prévisions.