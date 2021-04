Le Nord profite d’une météo plus douce qu’en Corse ou sur la Côte d’Azur

C'est fou ce qu'un rayon de soleil donne envie de chanter dans le Nord. "Ça fait du bien au moral", lance une habitante. Adrien a même quitté son appartement pour faire du télétravail dehors. Installé sur un banc, il a ses collègues en visioconférence et face à lui, un cormoran sur l'eau qui fait le printemps. Avec 20 degrés à 11 heures, c'est rarissime un 30 mars. Pour certains, c'est un soleil généreux qui donne envie de retomber. Sur la route, les arbres sont en fleur, les oiseaux chantent et certains se promènent en vélo. À Bailleul (Nord), sur le marché, les stands de robes légères attirent les clientes qui rêvent déjà d'été. "C'est la plus belle journée du mois", se réjouit l'une d'entre elles. À l'heure du déjeuner, sur l'herbe, c'est le premier pique-nique de l'année. "Il n'a jamais fait aussi beau, donc on en profite", confie un promeneur. Près de 23 degrés sont attendus cet après-midi dans le Nord. C'est très chaud pour la saison. Il faut en profiter car cela ne va pas durer.