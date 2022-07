Le Nord suffoque, 40°C attendus ce mardi

Il n'est que 11h30 et il fait déjà 38 degrés à l'ombre. Alors au soleil, avec le vent brûlant, la chaleur accable les courageux qui sont venus arpenter les allées du marché. Le premier accessoire obligatoire, c'est chez le chapelier qu'on le trouve, il servira à ventiler. Ici, quelques stands ont la chance d'êtres à l'ombre. Du côté de la rôtisserie, en plein soleil, c'est infernal. Alors le programme de la journée est très simple. Après les courses, il faut se calfeutrer à la maison. Et dans les centres aérés aussi, les enfants resteront en intérieur. La sortie de plus de dix kilomètres à vélos a tout simplement dû être annulée. "Trop d'efforts physiques pendant la chaleur ça peut être dangereux pour la santé", affirme Samir Moulay, directeur du centre inclusif ados. Autour de la console, du baby-foot ou de la table de ping-pong, ces ados feront donc contre "mauvaise fortune, bon cœur". Ces phénomènes météo ne seront bientôt plus exceptionnels dans le Nord. Alors à défaut de s'habituer, il va falloir s'adapter. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire