Le Nord, terre de cinéma

La scène est tendue. Le négociateur du Raid perd pied. Les hommes cagoulés sont prêts à intervenir. Tout cela dans la cour de récréation du lycée Gustave Eiffel d'Armentières. Bien sûr, ce n'est que du cinéma. Une scène pour la future série de TF1 : "Le négociateur". La vedette, c'est François-Xavier Demaison et il aime beaucoup tourner dans la région. La région est devenue une terre de tournage. Pour cela, plus de huit millions d'euros sont investis chaque année. Il faut dire que les régions se livrent une féroce bataille du cinéma. Lorsqu'un film doit être tourné, c'est à celle qui attirera les faveurs du réalisateur. Si la région investit autant d'argent, c'est que ça rapporte. C'est pour cela qu'on a construit ici un studio de cinéma flambant neuf sur un ancien carreau de mine. À l'intérieur, on y trouve même le plus grand fond vert du pays. Ce jour-là, on tourne un film : "Gueules noires". Le but est de multiplier les productions et surtout d'attirer des films étrangers. Et puis après les retombées économiques, il s'agit aussi de l'image de la région, avec des films vus par des millions de spectateurs comme "Le Petit Nicolas", "Illusions perdues" ou encore "La Vie d'Adèle', Palme d'Or à Cannes. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette