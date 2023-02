Le notaire peut-il exiger le certificat médical d'un senior qui vend son logement ? Le 13H à vos côtés

Le beau-père d’Évelyne, 94 ans, est en maison de retraite et vend son logement. Le notaire de l’acquéreur lui demande un certificat médical justifiant sa pleine capacité. Une demande à la fois conforme et courante dans ce genre de cas. Garant du contrat, le notaire doit en effet s’assurer que le vendeur a bien toutes ses facultés mentales. Pour autant, l’Ordre des médecins déconseille aux généralistes de produire un tel certificat. D’abord, parce qu’aucune loi ne les y oblige. Puis, cette attestation peut avoir de lourdes conséquences sur ce contrat de vente immobilière. Il serait mieux de demander au notaire de mandater lui-même, sous sa propre responsabilité, un médecin expert, en l’occurrence un neurologue. Ou alors, si possible, de s’entretenir physiquement avec le vendeur et juger si celui-ci a toutes ses facultés. Il pourra ainsi se passer du document. Un conseil pour terminer : si l’un de vos parents entre en Ehpad, n’attendez pas trop pour vendre le logement que vous occupiez. Si vous attendez plus de deux ans, vous serez taxé sur la plus-value que vous réaliserez sur cette vente, mais avant ces deux ans, non. T. Coiffier