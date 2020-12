Le nougat noir, un régal provençal

À Sault (Vaucluse), la confiserie "André Boyer" fabrique le nougat depuis 133 ans. Du miel, des amandes de la région et du sucre, la recette est secrète, mais Nadine Moutte la connaît par cœur. Elle est l'une des rares nougatière de l'Hexagone. Dans cette confiserie, la fabrication se fait à l'ancienne. Tout est fait artisanalement avec la force des bras. Selon le propriétaire, "cela nécessite une formation longue. C'est de l'expérience parce que tout est tactile et visuel". Vendu à 5,65 euros les 100 grammes, le nougat noir fait partie des treize desserts de la table de Noël en Provence. À l'époque, les familles faisaient leur nougat noir elles-mêmes. Depuis, c'est devenu une tradition. Quand la fin de l'année approche, les habitants de la région viennent retrouver leur confiserie préférée. "Ça a un goût extraordinaire, c'est super bon", dixit un client. Côté dégustation, le nougat noir est un peu plus dur que le blanc. Mais ce sont toutes les saveurs du terroir provençal qui fondent en bouche.