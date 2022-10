"Le nouveau jouet"... 46 ans après !

En 1 976, c'était la maladresse de Pierre Richard. Aujourd'hui, ce sont les pitreries de Jamel Debbouze, mais l'histoire est sensiblement la même. Un gosse de riche veut acheter cet homme si divertissant et en faire son jouet. Le scénario original est signé Francis Veber, il réalisait alors son premier film. En tout, 46 ans se sont écoulés entre les deux films, autant dire une éternité. Peu importe, la jeune génération trouve cette histoire d'enfant roi tout à fait d'actualité. En reprenant l'idée du jouet, Daniel Auteuil et Jamel Debbouze se sont amusés à rejouer des scènes mythiques dans les pas de Pierre Richard et Michel Bouquet. Mais pour les deux acteurs, il s'agissait de s'émanciper d'une madeleine de Proust intimidante. "Je n'aurai jamais cherché à essayer d'imiter Pierre Richard, je me serai juste foutu la honte", confie Jamel Debbouze. Le nouveau film garde l'esprit du premier, mais de nombreuses scènes ont été réécrites, et d'autres ont été ajoutées. Il ne s'agit pas d'un remake parfait, mais bien d'un nouveau jouet. TF1 | Reportage S. de Vaissière, C. Souary