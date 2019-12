Le nouveau spectacle plus intimiste de Patrick Sébastien

Patrick Sébastien revient sur le devant de la scène avec un nouveau spectacle loin des paillettes et de la fête. Celui-ci a une ambiance plus intimiste mais qui vous fait toujours autant rire. À cela s'ajoute également son nouvel album "Entre nous", d'un autre ton avec des chansons plus intimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.