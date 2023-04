Le nouvel âge de l'enluminure

À l’origine, on réservait les enluminures aux manuscrits les plus précieux. Peinture miniature exécutée à la main, elles éclairaient les textes souvent religieux. Il fallait toute l’audace créatrice de Sophie Théodose pour oser s’affranchir des codes. S’approprier cet art jusqu’à en faire surgir d’étonnante réalisation. À Saint-Germain-en-Laye, au cœur du quartier des métiers d’art, se trouve un atelier boutique discret. Dans la pénombre de sa petite cave, Sophie prépare son parchemin à accueillir l’encre et la couleur. Dès les premiers contacts, elle sait si les peaux seront faciles à travailler. De la peau vont bientôt surgir les pétales d’un lys pour une composition au relief. Couper, courber, avant qu’un mélange déposé au pinceau n’annonce l’arrivée des précieuses miettes d’or. C’est simple à exécuter, en apparence seulement. Tout en volume, le tableau peut recevoir sa dernière fleur. Après des créations plus contemporaines, Sophie aime revenir aux fondamentaux de l’enluminure. TF1 | Reportage M. Croccel, M. Merle