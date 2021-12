Le nouvel album d'Adèle, le succès de Noël

Elle chante ses problèmes, ses peines et ses douleurs. Après six ans d'absence, Adèle revient avec douze nouvelles chansons. Le premier titre "Easy on me" est classé numéro un des ventes dans 25 pays. En six ans, cette diva de la pop anglaise a changé. Après un divorce difficile, elle se met au sport et perd 45 kilos. "J'ai des hauts et des bas. Dès mes huit ans, j'en ai eu conscience. Avant j'étais dans le déni, je n'aurais rien changé. Il fallait que je me bouge pour guérir cette blessure. Si je veux encore avancer, ça me prendra encore cinq ans de ma vie", confie l'artiste. De tube en tube, Adèle a vendu dans le monde plus de 100 millions d'albums en huit ans. Pour les spécialistes, elle reste un phénomène. "C'est la femme de tous les records. Par exemple "Hello", en 24 heures, elle fait 27 millions de vues sur YouTube. Et en 88 jours, elle a un milliard de vues. Aujourd'hui, c'est 147 prix et 301 nominations. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la musique", affirme Eric Jean-Jean. Si la femme de 33 ans a changé, la voix, elle, n'a pas bougé. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez