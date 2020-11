Le nouvel album "Elsa Esnoult chante Noël" sort ce vendredi

Après une licence d'anglais et des études de cinéma, Elsa Esnoult connaît le succès en chantant et en jouant la comédie. Ses quatre premiers albums ont tous été disques d'or. Et ce nouvel opus consacré à Noël, comporte des chansons classiques et des créations. Durant sa répétition avec son guitariste, Elsa Esnoult nous a parlé de ce que Noël représente pour elle. "Noël pour moi, ça reste une image très familiale", a-t-elle confié. "C'est le rendez-vous familial qui est très magique, qui est aussi l'occasion de pouvoir retourner en enfance", a-t-elle poursuivi. Auteure, compositrice et interprète, quand elle ne tourne pas dans différents feuilletons, Elsa se passionne pour la chanson. Dans l'un de ses clips, elle réinvente un style pop très glamour, propre aux années 50. "Pour moi, tous ces chants de Noël permettent de passer une bonne soirée, en famille ou entre amis". "C'est une façon de se déconnecter de la réalité", a-t-elle ajouté. Le 19 décembre prochain, elle fera son premier concert en direct sur Internet.