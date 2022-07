Le "Oak Fire" ravage la Californie

Il fait nuit dans le comté de Mariposa, en Californie, mais les pompiers continuent de travailler. Ce qui leur pose problème, c'est le terrain très escarpé et très difficile d'accès. Autre difficulté : la chaleur. Pas loin de 40 degrés sont attendus pendant la journée et le temps est très sec. Certes, la situation s'est un peu améliorée par rapport à ce week-end, mais à cause de ces difficultés d'accès, le feu n'est pas encore maîtrisé malgré l'utilisation de gros moyens. Presque 250 camions anti-incendie, une vingtaine d'hélicoptères et 2 000 pompiers sont mobilisés. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de victimes à déplorer. Mais l'inquiétude demeure sur le parc de Yosemite, qui se trouve à quelques kilomètres de là. Celui-ci est très réputé, notamment pour abriter beaucoup d'animaux, et surtout les séquoias géants, des arbres dont l'âge peut dépasser les 2 000 ans. TF1 | Duplex A. de Précigout