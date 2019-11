Le onzième parc national voit le jour dans les forêts de Champagne et de Bourgogne

Un nouveau parc national de forêts est officiellement sorti de terre. Il s'agit du onzième, situé entre la Champagne et la Bourgogne. Celui-ci s'étend sur un périmètre de près de 240 000 hectares. Les bois abritent des espèces végétales rares et une nature bien particulière. En lisières de forêts se trouvent des animaux en voie de disparition comme la cigogne noire, l'emblème du parc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.