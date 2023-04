Le paiement en liquide toujours aussi solide

Dites-le avec des fleurs et quelques billets. Pascal, le fleuriste de la place Jeanne d'Arc le constate depuis quelques années. Même si la carte bancaire gagne du terrain, le paiement en espèces a encore la cote. Sur les marchés, en règle générale, le bon vieux billet et la petite monnaie font de la résistance. "J'ai toujours du liquide sur moi pour payer". De nombreux commerçants ne sont toujours pas équipés en terminaux bancaires, et surtout, la clientèle du matin, les retraités et les personnes âgées, sont attachés à leur portefeuille. Selon la Banque de France, 50% des transactions se font encore en espèces, mais la carte bancaire est de plus en plus plébiscitée. Dans cette boutique, par exemple, c'est même l'essentiel du chiffre d'affaires. Les jeunes ont largement adopté ce moyen de paiement, incités par les nouvelles applications disponibles sur smartphone. "C'est facile d'achat, c'est rapide et c'est très bien. Avoir du cash sur soi, c'est plus long et des fois, on peut le perdre", témoigne l'un d'eux. L'Hexagone est l'un des pays de la zone euro qui a le plus rapidement délaissé le paiement en liquide. L'espèce représente encore plus de 60% des achats en Allemagne, en Espagne et en Italie. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas