Le paiement sans contact cartonne depuis le déconfinement

La pandémie de coronavirus a bouleversé nos habitudes de paiement. Il est désormais recommandé de payer sans contact avec sa carte, car ce mode de règlement est le geste barrière par excellence. À Fontainebleau (Seine-et-Marne), le nombre de paiements en espèces a été divisé par deux dans un commerce. Depuis le déconfinement et le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, les transactions sans contact ont augmenté de 15%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.