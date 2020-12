Le paiement sans contact décolle mais l'argent liquide fait de la résistance

Dans une boulangerie de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), une clientèle d'habitués qui traditionnellement réglaient en espèces, utilisent désormais la carte. Certains disent n'avoir quasiment plus de billets sur eux et préfèrent le paiement sans contact. Une évolution que le gérant rattache directement au Covid mais aussi à l'augmentation du plafond à 50 euros pour ce mode de paiement. Dans la librairie "Lillybulle", on a même chiffré cette tendance. Avant le confinement, 70% des clients réglaient en espèce et 30% par carte bleue. Avec le reconfinement, la tendance s'est inversée. Malgré cette situation, il reste toujours les adeptes du cash. Beaucoup y voient une certaine liberté et d'autres éprouvent le plaisir de dépenser leur argent. Près de 59% des Français privilégient les paiements en espèces pour des dépenses autour de douze euros en moyenne. Chez nos voisins européens, on est encore plus attachés à ce moyen de paiement. En effet, trois quarts des achats en magasin se font toujours en espèces.