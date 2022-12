Le pain d'épices, la saveur des fêtes

À Obernai, le pain d'épices est un incontournable au même titre que les chalets en bois et le vin chaud, qui réconforte les promeneurs transis. Un marché de Noël sans lui n'est tout simplement pas envisageable. La source de ce plaisir pas du tout défendu se trouve en partie dans la cave de l'atelier de Michel Habsiger à Gertwiller (Bas-Rhin). Son pain d'épices est artisanal et travaillé à l'ancienne avec beaucoup de patience. Ces mois de repos, les industriels les remplacent par des produits chimiques. Le gérant de la Maison LIPS lui laisse la magie s'opérer sans aucune intervention extérieure. Les saveurs du pain d'épices tiennent aussi à la recette maison de Michel Habsiger. Du miel local est ajouté dans le pétrin contenant de la cannelle, du girofle, du gingembre, de la noix de muscade, de la cardamome et bien d'autres épices. Secret de fabrication oblige, on n'en saura pas plus. Michel Habsiger est plus bavard sur son âge. Du haut de ses 70 ans, il est plus jeune que la plupart de ses machines et de ses outils. Le pain d'épices est une histoire de famille pour Michel Habsiger. Il est arrivé chez la Maison LIPS en 1977 après une première expérience dans la fabrique de son père. Aujourd'hui, il travaille avec ses fils. De la cuisson à la décoration, il veille encore sur tout. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Pocry